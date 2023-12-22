Перкинс: прямо сейчас я бы обменял Д'Анджело Расселла на коробку рождественских свечей

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс выразил мнение, что разыгрывающий Д'Анджело Расселл должен покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если говорить о Д'Анджело Расселле, то прямо сейчас я бы обменял его на коробку рождественских свечей или пожизненный запас рождественских гирлянд. Вот насколько он ужасен. Посмотрите на его статистику. Он должегн набирать очки, он должен оказывать давление и создавать моменты для Энтони Дэвиса, но он не делает ничего из этого», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

В текущем сезоне 27-летний Расселл принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 15,3 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 6,3 передачи. При этом в декабре его показатели заметно снизились.