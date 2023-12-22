Кириленко отреагировал на попадание в список кандидатов на введение в Зал славы НБА

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко отреагировал на новость, что он попал в список кандидатов на введение в Зал славы НБА.

«Узнал только ночью вчера, получил СМС от Дэвида Блатта, который также номинирован.

Это очень приятно, когда твой труд и карьера по окончании находит признание. Много моментов в баскетболе были действительно крутыми как в НБА, так и в составе национальной сборной. Спасибо за такое внимание. И конечно от меня огромная благодарность всем болельщикам, которые меня поддерживали на протяжении всей карьеры.

Также очень рад за Дэвида Блатта, с кем провёл пять лет в главной команде страны. Конечно рад, что попал и Владимир Петрович Кондрашин, с которым на заре своей карьеры у меня получилось поработать», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В список на включение в Зал славы НБА вошли, в частности, мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.

Помимо Андрея Кириленко, по международной квоте в Зал славы могут включить, Дэвида Блатта, Этторе Мессину, Хуана Карлоса Наварро, Андреса Носьони, Фабрицио Оберто, Хорхе Гарбахосу, Модестаса Паулаускаса, Душана Ивковича или Владимира Кондрашина.