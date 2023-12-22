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Тренер «Уралмаша» — о поражении от «Локо»: у нас абсолютно ничего не получалось

Тренер «Уралмаша» — о поражении от «Локо»: у нас абсолютно ничего не получалось
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Исполняющий обязанности главного тренера «Уралмаша» Вадим Филатов высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (73:98)

«Мы до последних минут не прекращали попыток вернуться в игру, но сегодня у нас абсолютно ничего не получалось. Соперник переиграл нас во всех компонентах. В первую очередь в давлении и желании. Это разрушило нашу игру – мы полностью уступили на щите, совершили много потерь.

Сейчас у нас переходной период, связанный со сменой тренерского штаба. Я уверен, что результат ещё придёт. Мы не должны посыпать голову пеплом из-за одной неудачной игры, тем более, на фоне настолько мотивированного соперника. Было заметно, что «Локомотив-Кубань» очень сильно настроился вернуть нам должок за первый круг. Но мы обязательно вернемся на победный путь, у нас есть для этого и качество, и игра.

Почему отсутствовал Джавонте Даглас? Простудился уже здесь, в Краснодаре. Мы его оставили в отеле, решили не везти на матч», — приводит слова Филатова сайт Единой лиги ВТБ.

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