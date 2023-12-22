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Энтони Дэвис и Виктор Вембаньяма установили статистическое достижение сезона НБА

Энтони Дэвис и Виктор Вембаньяма установили статистическое достижение сезона НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма являются лучшими игроками текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации по количеству матчей, в которых они совершали не менее двух блок-шотов и не менее двух перехватов.

На счету Дэвиса и Вембаньямы по шесть матчей с подобной статистикой в нынешнем регулярном чемпионате. Их ближайшим преследователем является центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес, проведший пять матчей, в которых он совершал не менее двух блок-шотов и перехватов. На третьей строчке расположились разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Патрик Уильямс. Оба игроки имеют в активе по четыре матча с подобной статистикой.

Напомним, Виктор Вембаньяма проводит свой первый сезон в НБА. Он был выбран под первым номером на драфте 2023 года.

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