За победу в Матче звёзд Единой лиги ВТБ — 2024 впервые будут выплачены призовые

Команда-победитель Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2024 года впервые в истории получит денежное вознаграждение.

«Впервые в истории Матчей звёзд победившая команда получит приз — 3 миллиона рублей!

Теперь от главного мероприятия Единой лиги можно ждать не только ярких моментов от лучших игроков клубов, но и настоящую борьбу на паркете», – сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что в 2024 году Матч звёзд Единой лиги ВТБ впервые пройдёт в новом формате: тренеры двух лучших команд лиги на момент матча будут поочерёдно набирать себе команды на церемонии драфта.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 17:00 мск. Мероприятие станет уже восьмым в истории чемпионата.