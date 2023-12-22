Игорь Вольхин: для меня большая честь сыграть 100 матчей в составе «Зенита»

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился впечатлениями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (95:79), который стал для него 100-м в футболке петербургского клуба.

«Поздравление фан-сектора с 100-м матчем? Очень круто! Спасибо большое. Не передать словами, насколько это приятно. Для меня большая честь провести в таком клубе так много времени и тем более сыграть 100 матчей. Для меня это очень значимо. Сегодняшняя победа — это своеобразный подарок и мне, и болельщикам.

Верится ли мне, что сыграл 100 матчей? Я думал об этом, что, наверное, скоро будет 100, но я не сидел и не считал. Знал, что будет скоро, но не знал, что именно сегодня. Это неожиданно для меня!

Что подарил фан-сектор? Подарили мне большой плакат. Мы делаем ремонт в квартире, и я так понимаю, что сейчас будем думать, куда это повесить и на какую стену. Будет висеть где-то дома однозначно. Теперь музей дома открою! Это только начало», — приводит слова Вольхина сайт «Зенита».