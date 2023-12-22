Стуленков: то, что мы играли против аутсайдера, ничего не значит

Форвард УНИКСа Александр Стуленков высказался о победе своей команды во вчерашнем матче Единой лиги ВТБ над «Минском» (101:81), а также оценил значимость первой сотни в сезоне.

«То, что мы играли против аутсайдера чемпионата, ничего не значит. Этот сезон уже неоднократно доказал, что каждая команда способна обыграть каждую. К примеру, тот же «Минск» был близок к победам над «Локомотивом-Кубань», «Астаной» и другими клубами. Поэтому мы с уважением относимся ко всем соперникам и всякий раз настраиваемся на 100%.

Набранная сотня, конечно, приятна, в первую очередь для болельщиков. Мы рады сделать им приятное! Но, естественно, сегодня не обошлось и без ошибок. Будем работать над ними, постараемся исправить и не повторять в матче с «Самарой», — приводит слова Стуленкова пресс-служба УНИКСа.

В матче с «Минском» Стуленков записал на свой счёт шесть очков, три подбора и один перехват.