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Остин Ривз: когда я выхожу на площадку, я знаю, что для соперников будет настоящий ад

Остин Ривз: когда я выхожу на площадку, я знаю, что для соперников будет настоящий ад
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, как он стал «плохим парнем» на площадке.

«Я выхожу на площадку, и все говорят: «Я буду опекать этого мальчика». Но я знаю, что для них это будет настоящий ад. Я просто очень уверен в своей работе», — сказал Ривз в подкасте The Old Man and The Three.

В нынешнем сезоне НБА на счету Ривза 29 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал в среднем 15 очков, делал 4,7 подбора, 4,9 передачи и 1 перехват.

На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 44 очка после 29 матчей. Также команда из Калифорнии стала победителем внутрисезонного турнира, который стал первым в истории НБА.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 21, Конли - 16, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 9, Рид - 9, Александер-Уолкер - 5, Браун - 2, Маклафлин, Мур, Милтон, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Ривз - 20, Хатимура - 18, Расселл - 17, Принс - 14, Реддиш - 8, Хэйс - 3, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
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