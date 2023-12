Остин Ривз: когда я выхожу на площадку, я знаю, что для соперников будет настоящий ад

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, как он стал «плохим парнем» на площадке.

«Я выхожу на площадку, и все говорят: «Я буду опекать этого мальчика». Но я знаю, что для них это будет настоящий ад. Я просто очень уверен в своей работе», — сказал Ривз в подкасте The Old Man and The Three.

В нынешнем сезоне НБА на счету Ривза 29 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал в среднем 15 очков, делал 4,7 подбора, 4,9 передачи и 1 перехват.

На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 44 очка после 29 матчей. Также команда из Калифорнии стала победителем внутрисезонного турнира, который стал первым в истории НБА.