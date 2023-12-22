Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Первые номера драфтов НБА и НХЛ Вембаньяма и Бедард провели время вместе

Первые номера драфтов НБА и НХЛ Вембаньяма и Бедард провели время вместе
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма провёл время вместе с лучшим игроком драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Конором Бедардом.

Лучшие игроки с драфтов НБА и НХЛ провели время вместе:

Отметим, что 19-летнего француза Вембаньяму в НБА выбрал клуб «Сан-Антонио Спёрс», а 18-летний канадец Бедард был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.

Большинство аналитиков и экспертов уверены, что Вембаньяма и Бедард станут одними из главных действующих лиц НБА и НХЛ в будущем.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Встреча лучших игроков с драфтов
Вембаньяма встретился с Бедардом! Новичок НХЛ учил баскетболиста играть в хоккей
Истории
Вембаньяма встретился с Бедардом! Новичок НХЛ учил баскетболиста играть в хоккей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android