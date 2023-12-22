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Первые номера драфтов НБА и НХЛ Вембаньяма и Бедард провели время вместе

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма провёл время вместе с лучшим игроком драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Конором Бедардом.

Лучшие игроки с драфтов НБА и НХЛ провели время вместе:

Отметим, что 19-летнего француза Вембаньяму в НБА выбрал клуб «Сан-Антонио Спёрс», а 18-летний канадец Бедард был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.

Большинство аналитиков и экспертов уверены, что Вембаньяма и Бедард станут одними из главных действующих лиц НБА и НХЛ в будущем.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.