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Кармело Энтони раскрыл детали разговора с Дэмьеном Лиллардом перед уходом из «Портленда»

Кармело Энтони раскрыл детали разговора с Дэмьеном Лиллардом перед уходом из «Портленда»
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, что разговаривал с разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом перед уходом из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

«Мы общались с ним. Я говорю: «Вали, блин, из «Портленда». И это никак не связано с Портлендом, просто преданность погубит нас. Она убьёт нас! Что ещё должно произойти, чтобы принять решение? Для меня «Денвер» должен был опуститься на самое дно, чтобы я решил уйти.

Затем Дэмьен мне ответил: «Я оставил свой след в «Портленде». Лучше бы они поставили статую в честь Лилларда в Портленде… Но я говорил ему: «Пора уходить». Потому что знал, что произойдёт», – сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

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