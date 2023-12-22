Руди Гобер: я просыпаюсь, чтобы стать лучшим игроком в обороне на планете

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер рассказал, что для него бы значило выиграть четвёртую в карьере награду самому лучшему оборонительному игроку регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я просыпаюсь, чтобы стать лучшим игроком в обороне на планете», – сказал Руди Гобер на пресс-конференции после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, «Миннесота» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда обладает лучшим защитным рейтингом в лиге, а 31-летний Гобер является одним из ключевых игроков в составе «волков».

Отметим, что французский центровой Гобер во времена выступления в «Юте Джаз» трижды кряду становился обладателем награды «замку года».