«Барселона» с трудом обыграла «Жальгирис» на выезде в Евролиге

22 декабря проходил матч 16-го тура Евролиги, в котором встречались литовский «Жальгирис» и каталонская «Барселона». Игра завершилась победой испанского клуба со счётом 85:80.

Старт матча остался за гостями – «Барселона» отлично проявила себя в первой четверти, обыграв соперника со счётом 28:22. В следующем игровом отрезке команды на протяжении всей четверти шли вровень, но «Жальгирис» с преимуществом в одно очко оказался сильнее – 29:28. Итоговый результат половины – 56:51 в пользу сине-гранатовых.

Литовские болельщики в начале второй половины зарядили энергией «Жальгирис», и команда уверенно обыграла оппонента в третьей четверти со счётом 22:14. Заключительная четверть получилась очень напряжённой, и по её итогу «Барселона» выиграла у хозяев паркета с результатом 15:7.