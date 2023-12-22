Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» с трудом обыграла «Жальгирис» на выезде в Евролиге

«Барселона» с трудом обыграла «Жальгирис» на выезде в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

22 декабря проходил матч 16-го тура Евролиги, в котором встречались литовский «Жальгирис» и каталонская «Барселона». Игра завершилась победой испанского клуба со счётом 85:80.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Старт матча остался за гостями – «Барселона» отлично проявила себя в первой четверти, обыграв соперника со счётом 28:22. В следующем игровом отрезке команды на протяжении всей четверти шли вровень, но «Жальгирис» с преимуществом в одно очко оказался сильнее – 29:28. Итоговый результат половины – 56:51 в пользу сине-гранатовых.

Литовские болельщики в начале второй половины зарядили энергией «Жальгирис», и команда уверенно обыграла оппонента в третьей четверти со счётом 22:14. Заключительная четверть получилась очень напряжённой, и по её итогу «Барселона» выиграла у хозяев паркета с результатом 15:7.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
80 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android