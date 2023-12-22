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Лидер «Индианы» Халибёртон рассказал, чем его разочаровал «Голден Стэйт»

Лидер «Индианы» Халибёртон рассказал, чем его разочаровал «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился мнением о том, что мог быть задрафтован калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я был разочарован тем, что они получили второй выбор на драфте, потому что чувствовал, что если бы они были где-то вне первой тройки, то я бы был в их команде.

Я провёл перед драфтом тренировку на паркете «Голден Стэйт». Она была, вероятно, лучшей в моей жизни. Мне показалось, что я был неподражаем. Но в то же время я понимал, что они ни за что не возьмут меня под вторым пиком», – приводит слова Халибёртона The Athletic.

Напомним, на драфте 2020 года «Сакраменто Кингз» выбрал Тайриза Халибёртона под общим 12-м пиком. При этом «Голден Стэйт» под вторым номером задрафтовал центрового Джеймса Уайзмена, которого впоследствии обменяла.

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