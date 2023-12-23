Шакил О'Нил назвал своё место среди лучших центровых в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, на какое место поставил себя среди лучших центровых в истории лиги.

«Я самый доминирующий центровой в истории и не хочу больше слышать другие имена. Это делает меня третьим в списке.

Я обошёл Хакима Оладжьювона. Сперва он победил меня, но потом я вернулся и победил его. Я обошёл Мозеса Мэлоуна за несколько лет до того, как завершил карьеру. Так что я поставлю себя на третье место», – сказал О’Нил в подкасте Big Podcast.

Напомним, Шакил О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира (1994), четырёхкратный чемпион НБА (2000—2002, 2006). Он является 15-кратным участником Матча всех звёзд НБА (1993—1998, 2000—2007, 2009).