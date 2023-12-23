«Хьюстон» обыграл дома «Даллас» с разницей в 26 очков

В ночь с 22 на 23 декабря мск на площадке хьюстонской арены «Тойота» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:96.

Игрокам «Далласа» за весь матч удалось выйти вперёд лишь один раз — со счётом 3:2 после трёхочкового броска на старте игры. Всё остальное время лидировали «Ракеты», которые к концу первой четверти выигрывали шесть очков, а к большому перерыву довели своё преимущество до «+17».

По ходу третьей четверти гандикап «Хьюстона» доходил до 38 очков, но в заключительном отрезке «Даллас» смог подтянуться в счёте, уступив в итоге 26 очков. «Маверикс» потерпели третье поражение подряд. «Хьюстон», напротив, оборвал свою трёхматчевую негативную серию.