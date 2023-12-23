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«Хьюстон» обыграл дома «Даллас» с разницей в 26 очков

«Хьюстон» обыграл дома «Даллас» с разницей в 26 очков
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В ночь с 22 на 23 декабря мск на площадке хьюстонской арены «Тойота» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:96.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Игрокам «Далласа» за весь матч удалось выйти вперёд лишь один раз — со счётом 3:2 после трёхочкового броска на старте игры. Всё остальное время лидировали «Ракеты», которые к концу первой четверти выигрывали шесть очков, а к большому перерыву довели своё преимущество до «+17».

По ходу третьей четверти гандикап «Хьюстона» доходил до 38 очков, но в заключительном отрезке «Даллас» смог подтянуться в счёте, уступив в итоге 26 очков. «Маверикс» потерпели третье поражение подряд. «Хьюстон», напротив, оборвал свою трёхматчевую негативную серию.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
122 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 22, Смит II - 21, Грин - 17, Уитмор - 14, Ванвлит - 10, Брукс - 10, Томпсон - 9, Сэмюэлс - 6, Ландейл - 3, Холидей - 3, Хинтон - 3, Тэйт - 2, Грин - 2, Марьянович
Даллас Маверикс: Проспер - 20, Деннис - 18, Хардуэй-младший - 16, Холмс - 16, Харди - 8, Лоусон - 8, Моррис - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Уильямс, Пауэлл, Карри
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