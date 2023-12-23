«Сакраменто» победил «Финикс», несмотря на 28 очков Дюранта

В ночь с 22 на 23 декабря мск на «Голден 1 Арене» в Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» со счётом 120:105 переиграли «Финикс Санз».

«Короли» захватили лидерство уже в первой четверти, которую выиграли с разницей в пять очков, к концу первой половины матча они выигрывали уже +11. По итогам третьего периода отрыв «Сакраменто» составлял 19 очков, но к финальной сирене «Санз» смогли сократить его до 15. Самыми результативными игроками матча стали Кевин Дюрант («Финикс») и Домантас Сабонис («Сакраменто»), набравшие по 28 очков.

«Сакраменто» находится на четвёртом месте в Западной конференции, «Финикс» занимает десятую строчку таблицы, удерживаясь на грани вылета из зоны плей-ин.