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«Сакраменто» победил «Финикс», несмотря на 28 очков Дюранта

«Сакраменто» победил «Финикс», несмотря на 28 очков Дюранта
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В ночь с 22 на 23 декабря мск на «Голден 1 Арене» в Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» со счётом 120:105 переиграли «Финикс Санз».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Короли» захватили лидерство уже в первой четверти, которую выиграли с разницей в пять очков, к концу первой половины матча они выигрывали уже +11. По итогам третьего периода отрыв «Сакраменто» составлял 19 очков, но к финальной сирене «Санз» смогли сократить его до 15. Самыми результативными игроками матча стали Кевин Дюрант («Финикс») и Домантас Сабонис («Сакраменто»), набравшие по 28 очков.

«Сакраменто» находится на четвёртом месте в Западной конференции, «Финикс» занимает десятую строчку таблицы, удерживаясь на грани вылета из зоны плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 105
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Сабонис - 28, Фокс - 23, Мюррэй - 21, Барнс - 19, Хаертер - 13, Монк - 7, Макги - 5, Везенков - 3, Эллис - 1, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 24, Аллен - 11, Азубуике - 11, Мету - 10, Литтл - 6, Ли - 6, Гудвин - 3, Бол - 2, Ойбанкс - 2, Ватанабэ - 2, Бэйтс-Диоп, Гордон
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