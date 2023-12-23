Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — МБА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

30 очков Карри принесли «Голден Стэйт» четвёртую победу подряд — над «Вашингтоном»

30 очков Карри принесли «Голден Стэйт» четвёртую победу подряд — над «Вашингтоном»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки победили со счётом 129:118.

В первой половине встречи ни одному из соперников не удавалось оторваться более чем на девять очков, и к большому перерыву счёт был 63:61 в пользу «Уорриорз». Третью четверть «Воины» выиграли с преимуществом в 16 очков, создав для себя ключевой отрыв. Последний отрезок матча остался за «Вашингтоном», но ополностьб отыграть отставание ему не удалось.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 22, Томпсон - 20, Шарич - 13, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Santos - 7, Муди - 5, Луни - 5, Пол - 4, Киньонес - 3, Джозеф, Гаруба, Робинсон
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кисперт - 18, Гэффорд - 15, Джонс - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Кулибали - 7, Авдия - 7, Роллинз - 7, Кузма - 7, Мускала - 2, Болдуин Мл., Шамет, Оморуи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android