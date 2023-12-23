30 очков Карри принесли «Голден Стэйт» четвёртую победу подряд — над «Вашингтоном»
Поделиться
В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки победили со счётом 129:118.
В первой половине встречи ни одному из соперников не удавалось оторваться более чем на девять очков, и к большому перерыву счёт был 63:61 в пользу «Уорриорз». Третью четверть «Воины» выиграли с преимуществом в 16 очков, создав для себя ключевой отрыв. Последний отрезок матча остался за «Вашингтоном», но ополностьб отыграть отставание ему не удалось.
Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 30 очков.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 22, Томпсон - 20, Шарич - 13, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Santos - 7, Муди - 5, Луни - 5, Пол - 4, Киньонес - 3, Джозеф, Гаруба, Робинсон
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кисперт - 18, Гэффорд - 15, Джонс - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Кулибали - 7, Авдия - 7, Роллинз - 7, Кузма - 7, Мускала - 2, Болдуин Мл., Шамет, Оморуи
Комментарии
- 23 декабря 2023
-
08:49
-
08:42
-
06:28
-
00:43
-
00:17
- 22 декабря 2023
-
23:27
-
22:57
-
22:29
-
22:23
-
21:46
-
21:26
-
20:34
-
19:33
-
18:22
-
17:24
-
16:59
-
16:39
-
16:24
-
15:58
-
15:33
-
14:58
-
14:31
-
14:03
-
13:58
-
13:25
-
13:01
-
12:59
-
12:19
-
11:55
-
10:54
-
10:21
-
10:00
-
09:59
-
09:17
-
09:00
Партнерский контент