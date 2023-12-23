30 очков Карри принесли «Голден Стэйт» четвёртую победу подряд — над «Вашингтоном»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки победили со счётом 129:118.

В первой половине встречи ни одному из соперников не удавалось оторваться более чем на девять очков, и к большому перерыву счёт был 63:61 в пользу «Уорриорз». Третью четверть «Воины» выиграли с преимуществом в 16 очков, создав для себя ключевой отрыв. Последний отрезок матча остался за «Вашингтоном», но ополностьб отыграть отставание ему не удалось.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 30 очков.