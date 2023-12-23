«Леброну Джеймсу должно быть стыдно». Эксперт НБА — о баннере «Лейкерс»

Известный телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу должно быть не по себе от того, что команда подняла баннер в связи с победой во внутрисезонном турнире на фоне плохих результатов клуба в регулярном чемпионате НБА.

«Леброну Джеймсу должно быть стыдно за себя. Подождите, вы подняли баннер из-за этого? Я думал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» делают такие вещи в июне, а не декабре», — сказал Бэйлесс в собственном подкасте.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» победили лишь в одном матче из шести сыгранных. Действующая серия поражений уже насчитывает четыре матча кряду. В последней встрече клуб из Калифорнии уступил лидеру Западной конференции «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 111:118.