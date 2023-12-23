Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — МБА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Леброну Джеймсу должно быть стыдно». Эксперт НБА — о баннере «Лейкерс»

«Леброну Джеймсу должно быть стыдно». Эксперт НБА — о баннере «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу должно быть не по себе от того, что команда подняла баннер в связи с победой во внутрисезонном турнире на фоне плохих результатов клуба в регулярном чемпионате НБА.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Леброну Джеймсу должно быть стыдно за себя. Подождите, вы подняли баннер из-за этого? Я думал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» делают такие вещи в июне, а не декабре», — сказал Бэйлесс в собственном подкасте.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» победили лишь в одном матче из шести сыгранных. Действующая серия поражений уже насчитывает четыре матча кряду. В последней встрече клуб из Калифорнии уступил лидеру Западной конференции «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 111:118.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 21, Конли - 16, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 9, Рид - 9, Александер-Уолкер - 5, Браун - 2, Маклафлин, Мур, Милтон, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Ривз - 20, Хатимура - 18, Расселл - 17, Принс - 14, Реддиш - 8, Хэйс - 3, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android