Крис Пол показал неприличный жест Клэю Томпсону по ходу матча с «Вашингтоном»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс» разыгрывающий «воинов» Крис Пол показал неприличный жест напарнику по команде Клэю Томпсону, после того как атакующий защитник попал несколько бросков подряд в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Голден Стэйт» победил со счётом 129:118. Примечательна эта игра была первой встречей атакующего защитника «Вашингтона» Джордана Пула с его бывшей командой. К слову, Пул набрал 25 очков в матче.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 30 очков, которые он дополнил четырьмя подборами и семью результативными передачами. Эта победа стала для «Голден Стэйт» четвёртой подряд.