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Крис Пол показал неприличный жест Клэю Томпсону по ходу матча с «Вашингтоном»

Крис Пол показал неприличный жест Клэю Томпсону по ходу матча с «Вашингтоном»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс» разыгрывающий «воинов» Крис Пол показал неприличный жест напарнику по команде Клэю Томпсону, после того как атакующий защитник попал несколько бросков подряд в игре.

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Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Голден Стэйт» победил со счётом 129:118. Примечательна эта игра была первой встречей атакующего защитника «Вашингтона» Джордана Пула с его бывшей командой. К слову, Пул набрал 25 очков в матче.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 30 очков, которые он дополнил четырьмя подборами и семью результативными передачами. Эта победа стала для «Голден Стэйт» четвёртой подряд.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 22, Томпсон - 20, Шарич - 13, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Santos - 7, Муди - 5, Луни - 5, Пол - 4, Киньонес - 3, Джозеф, Гаруба, Робинсон
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кисперт - 18, Гэффорд - 15, Джонс - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Кулибали - 7, Авдия - 7, Роллинз - 7, Кузма - 7, Мускала - 2, Болдуин Мл., Шамет, Оморуи
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