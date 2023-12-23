Тренер «Автодора» Богичевич поделился мнением об игре с «Астаной»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

«Предыдущая победа была важной для нас. После каждой хорошей игры, после каждой победы мы чувствуем себя хорошо. Мы стараемся использовать эту позитивную атмосферу при подготовке к матчу. Я надеюсь, у нас будет та же энергия и жёсткость, которые были в прошлой игре. Я думаю, это самое важное.

Мы уважаем “Астану”. У них сильная команда, они играют в хороший баскетбол. Мы должны быть полностью сфокусированы, чтобы найти путь к победе над этой командой. Они победили нас в первой игре. Они играли намного лучше и заслужили победу. Мы проанализировали игру, увидели наши ошибки — в каких моментах мы были недостаточно хороши.

Я надеюсь, в этой игре мы будем намного лучше. Мы подойдем к матчу с большей энергией и уровнем подготовки», – приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Отметим, что на данный момент «Автодор» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» расположилась на строчку выше — 10-е место.