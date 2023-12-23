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Тренер «Автодора» Богичевич поделился мнением об игре с «Астаной»

Тренер «Автодора» Богичевич поделился мнением об игре с «Астаной»
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Предыдущая победа была важной для нас. После каждой хорошей игры, после каждой победы мы чувствуем себя хорошо. Мы стараемся использовать эту позитивную атмосферу при подготовке к матчу. Я надеюсь, у нас будет та же энергия и жёсткость, которые были в прошлой игре. Я думаю, это самое важное.

Мы уважаем “Астану”. У них сильная команда, они играют в хороший баскетбол. Мы должны быть полностью сфокусированы, чтобы найти путь к победе над этой командой. Они победили нас в первой игре. Они играли намного лучше и заслужили победу. Мы проанализировали игру, увидели наши ошибки — в каких моментах мы были недостаточно хороши.

Я надеюсь, в этой игре мы будем намного лучше. Мы подойдем к матчу с большей энергией и уровнем подготовки», – приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Отметим, что на данный момент «Автодор» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» расположилась на строчку выше — 10-е место.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Астана
Астана
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