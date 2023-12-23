Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — МБА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Детройта» Каннингем прокомментировал 25-е поражение подряд в НБА

Лидер «Детройта» Каннингем прокомментировал 25-е поражение подряд в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем прокомментировал поражение в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Юты Джаз», которое стало для клуба из Мичигана 25-м кряду в лиге.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Лично я сделал 6 потерь. Это убило нас. Мы совершили 20 общекомандных потерь, из которых мы пропустили 27 очков. Это просто убило нас.

Я не смог никого удержать перед собой сегодня, вот что убило нас. Поэтому нам необходимо становится лучше. Кстати, я сейчас болею, вот прямо сейчас», – сказал Каннингем на пресс-конференции после матча с «Ютой».

Отметим, что «Детройт» уступил «Юте» со счётом 111:119. «Поршни» если проиграют в следующем матче регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс», то повторят самую продолжительную серию поражений в НБА, которая принадлежит «Филадельфии» и «Кливленду», проигравшим в разное время по 26 игр кряду.

Материалы по теме
«Детройт» проиграл «Юте» и потерпел 25-е поражение подряд в нынешнем сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android