«Ко мне вернулась любовь». Пул — о возвращении на паркет «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул поделился эмоциями от первого матча с бывшей командой «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это было круто. Оглядываясь назад на четыре года, на всё, чего мы достигли, это было действительно круто, по-настоящему особенно. Благодарен «Уорриорз». Не многие люди могут сказать, что они попали в такую команду. Это было очень круто. Определённо то, что я запомню.

Я по-настоящему полюбил фанатов «Уорриорз», полностью погрузился в атмосферу на протяжении моего пребывания здесь. Было совершенно особенным просто видеть, что ко мне вернулась любовь», – сказал Пул на пресс-конференции после матча.

Напомним, летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%.