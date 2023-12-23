Джамал Кроуфорд назвал игрока, который станет новичком сезона в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Джамал Кроуфорд объяснил, почему считает, что центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен обойдёт первый выбор на драфте 2023 года Виктора Вембаньяму за звание лучшего новичка сезона -2023/2024.

«Я выберу Чета (Холмгрена). Он выиграет награду «Новичка года». Я считаю, что Вембаньяма попадёт в стартовый состав Матча всех звёзд, и я вижу, что он наберёт достаточно голосов, чтобы стать участником этого мероприятия. Но всё-таки Холмгрен станет лучшим новичком сезона», — сказал Кроуфорд в подкасте Knuckleheads на YouTube.

В нынешнем сезоне 21-летний Холмгрен принял участие в 25 матчах, в среднем набирая 16,9 очка, делая восемь подборов и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 37,3.