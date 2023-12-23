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Карри поделился впечатлениями от игры против Джордана Пула

Карри поделился впечатлениями от игры против Джордана Пула
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался об игре против бывшего одноклубника и соотечественника Джордана Пула, ныне выступающего за «Вашингтон Уизардс».

«Очевидно, у нас большая история, мы любим этого чувака. То, что он сделал для нашей команды… Рад, что болельщики так отреагировали на него. Странно играть против него, но это было весело. Надеюсь, он насладился полученным уважением», — сказал Карри на пресс-конференции.

Напомним, летом Пула обменяли из «Уорриорз» в «Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Пул набирал в среднем за игру 20,4 очка, делал 4,5 передачи и совершал 2,7 подбора.

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