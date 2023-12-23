«Руна» обыграла МБА в матче Единой лиги ВТБ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между «Руной» и МБА. Победу со счётом 69:63 (19:8, 17:18, 21:24, 12:13) одержала «Руна».
Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский разыгрывающий Никола Иванович, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Джеремайя Хилл. В составе МБА отличился российский защитник Даниил Касаткин, на его счету 21 очко.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
69 : 63
МБА
Москва
Руна: Янг, Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Савин, Иванович, Ванин, Походяев, Попов, Жмако
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов, Савченко
Свой следующий матч «Руна» проведёт 5 января и примет на домашней площадке казанский УНИКС, начало – в 17:00 мск. МБА 5 января сыграет с «Енисеем», начало матча – в 13:00 мск.
Напомним, лидером регулярного чемпионата после 18 игр является московский ЦСКА.
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