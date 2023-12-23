«Руна» обыграла МБА в матче Единой лиги ВТБ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между «Руной» и МБА. Победу со счётом 69:63 (19:8, 17:18, 21:24, 12:13) одержала «Руна».

Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский разыгрывающий Никола Иванович, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Джеремайя Хилл. В составе МБА отличился российский защитник Даниил Касаткин, на его счету 21 очко.

Свой следующий матч «Руна» проведёт 5 января и примет на домашней площадке казанский УНИКС, начало – в 17:00 мск. МБА 5 января сыграет с «Енисеем», начало матча – в 13:00 мск.

Напомним, лидером регулярного чемпионата после 18 игр является московский ЦСКА.