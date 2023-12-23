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Владелец «Детройта» ответил на призывы продать команду после 25 поражений

Владелец «Детройта» ответил на призывы продать команду после 25 поражений
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Том Горс отреагировал на призывы болельщиков продать команду из-за провального выступления в нынешнем сезоне.

«Они могут говорить всё, что хотят, но это просто нелепо. Помимо побед, а нам следует побеждать чаще, мы многое делаем для баскетбольного сообщества. Игроки и организация многое делают для сообщества», — приводит слова Горса The Athletic.

Напомним, сегодня, 23 декабря, «Детройт» уступил в рамках регулярного чемпионата «Юте Джаз», поражение стало для клуба из Мичигана 25-м подряд. Если «поршни» проиграют в следующем матче с «Бруклин Нетс», то повторят самую продолжительную серию поражений в НБА, принадлежащую «Филадельфии» и «Кливленду» — 26 матчей.

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