Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: «Сан-Антонио» выбрасывает первый сезон Вембаньямы в НБА

Эксперт: «Сан-Антонио» выбрасывает первый сезон Вембаньямы в НБА
Комментарии

Известный обозреватель Билл Симмонс раскритиковал руководство «Сан-Антонио Спёрс» за адаптацию звёздного французского новичка Виктора Вембаньямы в престижнейшей лиге мира.

«Надеюсь, «Спёрс» выменяют разыгрывающего. Не понимаю, что они делают в этом сезоне. И не понимаю, почему они так радуются тому, что просто-напросто выбрасывают первый сезон Вембаньямы и ставят его на странные позиции с игроками, которые, судя по всему, не способствуют его развитию.

Разыгрывающих хватает, можно взять любого, к примеру, Монте Морриса. Просто найдите Вембаньяме разыгрывающего и создайте для парня условия», – сказал Симмонс в своём подкасте.

Ранее Джамал Кроуфорд назвал игрока, который станет новичком сезона в НБА.

Материалы по теме
Джамал Кроуфорд назвал игрока, который станет новичком сезона в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android