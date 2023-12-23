Эксперт: «Сан-Антонио» выбрасывает первый сезон Вембаньямы в НБА

Известный обозреватель Билл Симмонс раскритиковал руководство «Сан-Антонио Спёрс» за адаптацию звёздного французского новичка Виктора Вембаньямы в престижнейшей лиге мира.

«Надеюсь, «Спёрс» выменяют разыгрывающего. Не понимаю, что они делают в этом сезоне. И не понимаю, почему они так радуются тому, что просто-напросто выбрасывают первый сезон Вембаньямы и ставят его на странные позиции с игроками, которые, судя по всему, не способствуют его развитию.

Разыгрывающих хватает, можно взять любого, к примеру, Монте Морриса. Просто найдите Вембаньяме разыгрывающего и создайте для парня условия», – сказал Симмонс в своём подкасте.

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