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Карасёв объяснил поражение МБА в матче с «Руной»

Карасёв объяснил поражение МБА в матче с «Руной»
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Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды в матче регулярного турнира Единой лиги ВТБ с «Руной» (63:69), который состоялся вчера, 23 декабря.

«Мы нормально сыграли в нападении в третьей четверти. Сразу же сократили отставание в счёте и даже где-то вышли вперёд. Понятно, что выиграть в концовке с таким количеством ошибок невозможно. Мы промазали все свои броски, включая совершенно свободные, промазали штрафные. Игрокам нужно брать на себя ответственность за свои действия в нападении, серьёзно относиться к промахам», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский разыгрывающий Никола Иванович, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Джеремайя Хилл. В составе МБА отличился российский защитник Даниил Касаткин, на его счету 21 очко.

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