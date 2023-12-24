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Форвард «Атланты» Джонсон близок к возвращению на паркет после месяца отсутствия

Форвард «Атланты» Джонсон близок к возвращению на паркет после месяца отсутствия
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Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон близок к возвращению в состав после месяца отсутствия из-за травмы левого запястья.

Источники ESPN сообщили, что баскетболист может вернуться на паркет уже во вторник в матче против «Чикаго Буллз». Недавно Джонсону разрешили вернуться к тренировкам в режиме полного контакта.

До травмы форвард успел провести 15 матчей. В них он в среднем набирал 14,1 очка, делал 7,3 подбора и 2,4 передачи.

В его отсутствие «Атланта» одержали в 13 матчах только четыре победы и находится на 29-м месте по эффективности в защите.

Без учёта проходящего сейчас матча с «Мемфисом», «Атланта» находится на 11-м месте в Восточной конференции с 12 победами и 16 поражениями.

Джонсон был выбран под общим 20-м номером на драфте НБА 2021 года.

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