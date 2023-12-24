«Даллас» победил «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича

В ночь с 23 на 24 декабря на площадке «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 144:119.

Хозяева паркета ушли вперёд в первой четверти, выиграв её с отрывом в 11 очков, однако к большому перерыву «Шпоры» сократили своё отставание до шести очков. Решающим отрезком матча стала третья четверть, которую «Даллас» выиграл с разницей +25. В четвёртой четверти гости смогли лишь немного сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который оформил трипл-дабл. На его счету 39 набранных очков, 12 подборов и 10 результативных передач. «Даллас» прервал трёхматчевую серию поражений, «Сан-Антонио» проиграл четвёртую игру кряду.