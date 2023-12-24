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«Даллас» победил «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича

«Даллас» победил «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича
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В ночь с 23 на 24 декабря на площадке «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 144:119.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Хозяева паркета ушли вперёд в первой четверти, выиграв её с отрывом в 11 очков, однако к большому перерыву «Шпоры» сократили своё отставание до шести очков. Решающим отрезком матча стала третья четверть, которую «Даллас» выиграл с разницей +25. В четвёртой четверти гости смогли лишь немного сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который оформил трипл-дабл. На его счету 39 набранных очков, 12 подборов и 10 результативных передач. «Даллас» прервал трёхматчевую серию поражений, «Сан-Антонио» проиграл четвёртую игру кряду.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 23, Экзам - 20, Лоусон - 17, Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Джонс - 11, Харди - 6, Браун, Деннис, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 12, Шампани - 12, Васселл - 9, Джонс - 9, Уэсли - 5, Осман - 3, Сиссоко - 2, Вембаньяма, Грэм, Макдермотт
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