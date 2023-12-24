55 очков Карри и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

В ночь с 23 на 24 декабря мск в «Чейз Центре» (Сан-Франциско) прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 126:106.

Стартовый отрезок остался за гостями, которые уходили вперёд на 11 очков и выиграли первую четверть +7. Однако во второй четверти «Воины» переломили ситуацию и к большому перерыву уже вели со счётом 57:46. В третьей четверти баскетболисты «Голден Стэйт» удержали своё преимущество, а в заключительном отрезке ещё больше развили его, выиграв в итоге с разницей в 20 очков.

Самыми результативными в матче стали игроки «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков, и Стефен Карри, на счету которого 27 очков.