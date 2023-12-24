Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Самара. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

55 очков Карри и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

55 очков Карри и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря мск в «Чейз Центре» (Сан-Франциско) прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 126:106.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Стартовый отрезок остался за гостями, которые уходили вперёд на 11 очков и выиграли первую четверть +7. Однако во второй четверти «Воины» переломили ситуацию и к большому перерыву уже вели со счётом 57:46. В третьей четверти баскетболисты «Голден Стэйт» удержали своё преимущество, а в заключительном отрезке ещё больше развили его, выиграв в итоге с разницей в 20 очков.

Самыми результативными в матче стали игроки «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков, и Стефен Карри, на счету которого 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 27, Подзиемски - 15, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 11, Муди - 11, Шарич - 8, Луни - 6, Робинсон - 3, Пол - 2, Santos - 2, Джозеф, Гаруба
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Грант - 17, Брогдон - 17, Эйтон - 13, Хендерсон - 12, Камара - 6, Тибулл - 5, Уокер - 5, Уэйнрайт - 3, Мюррэй - 2, Мэйс - 1, Браун, Рит, Рупер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android