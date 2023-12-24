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Все результаты игрового дня НБА 24 декабря

Все результаты игрового дня НБА 24 декабря
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Сегодня, 24 декабря, состоялись 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:

«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 111:130;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бостон Селтикс» – 108:145;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 104:106;
«Шарлотт Хорнетс» – «Денвер Наггетс» – 95:102;
«Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» – 110:117;
«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» – 126:115;
«Торонто Рэпторс» – «Юта Джаз» – 119:126;
«Атланта Хоукс» – «Мемфис Гриззлиз» –119:125;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 120:129;
«Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» – 95:109;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 126:106;
«Даллас Маверикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 144:119;
«Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 98:110;

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Рэндл - 26, Барретт - 13, Хартенштайн - 12, Дивинченцо - 11, Куикли - 7, Харт - 2, Гримс - 2, Гибсон - 2, Топпин, Макбрайд, Фурнье, Скапинцев, Браун, Арчидиаконоу
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портис - 23, Миддлтон - 20, Лиллард - 19, Бисли - 19, Пэйн - 8, Коннотон - 8, Лопес - 5, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 145
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 21, Зубац - 16, Тайс - 15, Харден - 14, Бостон - 13, Уэстбрук - 12, Пауэлл - 7, Браун - 6, Хиланд - 2, Коффи - 2, Мэнн, Такер
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 24, Холидэй - 20, Уайт - 18, Кета - 14, Бриссетт - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 6, Стивенс - 4, Петерсон - 3, Хозер - 3, Бэнтон - 2, Дэвисон, Уолш
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Ингрэм - 19, Мёрфи - 14, Макколлум - 13, Валанчюнас - 10, Джонс - 6, Маршалл - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 4, Дэниэлс, Льюис, Хоукинс
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 37, Смит II - 26, Ванвлит - 10, Грин - 9, Исон - 8, Холидей - 5, Брукс - 5, Томпсон - 2, Тэйт - 2, Грин - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
95 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Вашингтон - 20, Смит - 19, Ричардс - 12, Хэйворд - 8, Мартин - 6, Смит - 4, Миллер - 4, Букнайт, Розир, Макгауэнс, Бэйли, Блэк, Тор, Менса
Денвер Наггетс: Портер - 22, Маррей - 20, Йокич - 18, Гордон - 14, Браун - 11, Строутер - 10, Колдуэлл-Поуп - 3, Джексон - 2, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 117
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Тёрнер - 24, Хилд - 20, Нембард - 17, Смит - 11, Топпин - 3, Несмит - 3, Матурин - 2, Макконнелл - 1, Уокер, Браун, Нвора, Джонсон, Джексон, Шиппард
Орландо Мэджик: Банкеро - 34, Вагнер - 24, Харрис - 15, Энтони - 12, Вагнер - 9, Блэк - 8, Хьюстан - 6, Айзек - 4, Картер - 4, Битадзе - 1, Океке, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Бриджес - 29, Томас - 20, Джонсон - 18, Динвидди - 14, Шарп - 11, Клэкстон - 11, Финни-Смит - 10, Смит - 6, О'Нил - 5, Уилсон - 2, Уотфорд, Джайлс
Детройт Пистонс: Айви - 23, Каннингем - 22, Стюарт - 20, Богданович - 19, Нокс - 14, Томпсон - 7, Бёркс - 5, Багли III - 5, Хейз, Ливерс, Уайзмен, Сассер, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 126
Юта Джаз
Ньютаун
Торонто Рэпторс: Барнс - 32, Ануноби - 19, Сиакам - 19, Трент-мл. - 16, Шрёдер - 11, Буше - 9, Ачиува - 8, Флинн - 3, Пёлтль - 2, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер, Портер
Юта Джаз: Кларксон - 30, Маркканен - 30, Секстон - 16, Коллинс - 10, Кесслер - 10, Агбаджи - 9, Данн - 8, Олиник - 7, Фонтеккио - 6, Хендрикс, Сенсабо, Саманич, Джузэнг, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 30, Мюррей - 26, Капела - 20, Богданович - 16, Бей - 14, Оконгву - 10, Ланди - 3, Форрест, Бафкин, Миллз, Фернанду, Мэтьюз, Крейчи, Мэттьюз
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 37, Морант - 30, Джексон - 20, Уильямс - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 6, Альдама - 6, Уильямс Мл. - 5, Кончар - 5, Гильярд, Ларэвиа, Родди, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 28, Холмгрен - 19, Уильямс - 11, Дорт - 8, Джо - 7, Дженг - 5, Уоллес - 5, Дав. Бертанс - 3, Уильямс, Уотерс III, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 26, Хатимура - 21, Расселл - 15, Ривз - 11, Принс - 10, Реддиш - 4, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
95 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Дерозан - 21, Вучевич - 20, Уайт - 17, Уильямс - 13, Карузо - 10, Терри - 6, Досунму - 4, Картер - 3, Драммонд - 1, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Кливленд Кавальерс: Страс - 26, Портер - 19, Аллен - 19, Окоро - 12, Уэйд - 11, Ньянг - 7, Томпсон - 6, Джонс - 6, Бейтс - 3, ЛеВерт, Меррилл, Мобли
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 27, Подзиемски - 15, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 11, Муди - 11, Шарич - 8, Луни - 6, Робинсон - 3, Пол - 2, Santos - 2, Джозеф, Гаруба, Грин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Грант - 17, Брогдон - 17, Эйтон - 13, Хендерсон - 12, Камара - 6, Тибулл - 5, Уокер - 5, Уэйнрайт - 3, Мюррэй - 2, Мэйс - 1, Браун, Рит, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 23, Экзам - 20, Лоусон - 17, Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Джонс - 11, Харди - 6, Браун, Деннис, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 12, Шампани - 12, Васселл - 9, Джонс - 9, Уэсли - 5, Осман - 3, Сиссоко - 2, Вембаньяма, Грэм, Макдермотт
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
98 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Мюррэй - 20, Сабонис - 17, Барнс - 12, Лайлз - 10, Макги - 7, Дуарте - 3, Хаертер - 2, Везенков, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Toscano
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Гобер - 21, Макдэниелс - 20, Конли - 12, Андерсон - 10, Рид - 6, Милтон - 5, Александер-Уолкер - 2, Маклафлин, Мур, Браун, Гарза
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