Сегодня, 24 декабря, состоялись 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:
«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 111:130;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бостон Селтикс» – 108:145;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 104:106;
«Шарлотт Хорнетс» – «Денвер Наггетс» – 95:102;
«Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» – 110:117;
«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» – 126:115;
«Торонто Рэпторс» – «Юта Джаз» – 119:126;
«Атланта Хоукс» – «Мемфис Гриззлиз» –119:125;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 120:129;
«Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» – 95:109;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 126:106;
«Даллас Маверикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 144:119;
«Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 98:110;
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