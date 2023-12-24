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Леброн Джеймс оценил разницу между тем, как попадают в Зал славы НБА игроки и тренеры

Леброн Джеймс оценил разницу между тем, как попадают в Зал славы НБА игроки и тренеры
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс порассуждал на тему разницы критериев попадания в Зал славы НБА между игроками и тренерами.

«Почему игроки должны завершить карьеру, прежде чем попасть в Зал славы НБА? Тренеры попадают туда, продолжая тренировать по праву. Интересно, в чём разница?» – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Леброн проводит свой 20-й сезон в карьере. 19-летний Джеймс был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте 2003 года под общим первым номером. Позднее баскетболист завоевал четыре титула: два в составе «Майами Хит» и по одному за «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В последнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 129:120.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 28, Холмгрен - 19, Уильямс - 11, Дорт - 8, Джо - 7, Дженг - 5, Уоллес - 5, Дав. Бертанс - 3, Уильямс, Уотерс III, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 26, Хатимура - 21, Расселл - 15, Ривз - 11, Принс - 10, Реддиш - 4, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
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