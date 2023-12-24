Леброн Джеймс оценил разницу между тем, как попадают в Зал славы НБА игроки и тренеры

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс порассуждал на тему разницы критериев попадания в Зал славы НБА между игроками и тренерами.

«Почему игроки должны завершить карьеру, прежде чем попасть в Зал славы НБА? Тренеры попадают туда, продолжая тренировать по праву. Интересно, в чём разница?» – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Леброн проводит свой 20-й сезон в карьере. 19-летний Джеймс был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте 2003 года под общим первым номером. Позднее баскетболист завоевал четыре титула: два в составе «Майами Хит» и по одному за «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В последнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 129:120.