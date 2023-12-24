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«Детройт» повторил худшую серию поражений в истории НБА

«Детройт» повторил худшую серию поражений в истории НБА
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Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» сегодня, 24 декабря, проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 115:126. Это поражение стало для команды 26-м кряду в Национальной баскетбольной ассоциации. Тем самым «Детройт» повторил худшую серию поражений в истории НБА в отдельно взятом сезоне.

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Отметим, что «Детройт» сравнялся по проигранным матчам подряд в сезоне с «Кливленд Кавальерс» (2010/2011) и «Филадельфией Сиксерс» (2013/2014), которые также уступили в 26 играх кряду.

Напомним, «Детройт» не может победить с 31 октября. Команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с двумя победами при 27 поражениях.

Недавно владелец «Детройт Пистонс» Том Горс отреагировал на призывы фанатов продать клуб из-за ужасных результатов в сезоне НБА.

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