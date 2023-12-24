Вебманьяма получил нелепую травму на разминке перед матчем НБА

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, который выступает за «Сан-Антонио Спёрс», получил травму лодыжки на разминке перед игрой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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19-летний француз разминался перед матчем с «Даллас Маверикс», но после забитого броска в проходе отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги, тем самым вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.

Отметим, что Вембаньяма не появился на паркете в матче с «Далласом». «Сан-Антонио» в итоге уступил со счётом 119:144.

Напомним, что на данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее место в Западной конференции с четырьмя победами и 24 поражениями.