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Вебманьяма получил нелепую травму на разминке перед матчем НБА

Вебманьяма получил нелепую травму на разминке перед матчем НБА
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Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, который выступает за «Сан-Антонио Спёрс», получил травму лодыжки на разминке перед игрой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

19-летний француз разминался перед матчем с «Даллас Маверикс», но после забитого броска в проходе отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги, тем самым вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.

Отметим, что Вембаньяма не появился на паркете в матче с «Далласом». «Сан-Антонио» в итоге уступил со счётом 119:144.

Напомним, что на данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее место в Западной конференции с четырьмя победами и 24 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 23, Экзам - 20, Лоусон - 17, Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Джонс - 11, Харди - 6, Браун, Деннис, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 12, Шампани - 12, Васселл - 9, Джонс - 9, Уэсли - 5, Осман - 3, Сиссоко - 2, Вембаньяма, Грэм, Макдермотт
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