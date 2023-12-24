Брэдли Бил обратился к владельцу «Вашингтона» в связи с возможным переездом клуба

Атакующий защитник «Финикс» Брэдли Бил, который долгое время был игроком «Вашингтон Уизардс», обратился к владельцу столичного клуба Теду Леонсису, чтобы он не перевозил команду в Вирджинию.

«Вашингтон, я здесь, с вами. Мы не едем в Вирджинию. Что такое, Тед? Мы любим вас до смерти. Понимаем, что вы хотите и пытаетесь сделать. Но вы не можете просто увезти команду из Вашингтона.

Команда нужна лиге именно в Вашингтоне. Поэтому она должна остаться на месте. Дело в деньгах? Это я контролировать не могу. Надеюсь, мэр Вашингтона сумеет договориться.

Надеюсь, что команда останется. Это было бы замечательно для города. Будут сложности, если она переедет в Вирджинию. Надо всем остаться в Вашингтоне, просто перестроить две арены (для «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталз»). Пусть все останутся в городе. Мы можем это провернуть», – приводит слова Била CBS Sports.