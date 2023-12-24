Легионеры «Маккаби» отказались возвращаться в Израиль

Иностранные игроки «Маккаби» Тель-Авив отказались от возвращения команды в Израиль на матч внутреннего первенства с «Хапоэлем» Хаифа. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, легионеры клуба решили не возвращаться в страну после встречи с руководством клуба. Решение было продиктовано как соображениями безопасности, так и финансовыми соображениями.

Отметим, что из-за военных действий на территории Израиля все спортивные мероприятия в стране были остановлены. «Маккаби» же отправился всей командой в Белград, где продолжил выступать в Евролиге на нейтральной арене.

Напомним, без легионеров «Маккаби» уступил «Хапоэлю» со счётом 96:104. Команда из столицы Израиля на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги с девятью победами при семи поражениях.

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