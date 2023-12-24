«Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Леброн Джеймс — о победе «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это одна из первых игр сезона, в которых «Лейкерс» должны были точно выиграть! Мы невероятно сильно хотели победить сегодня вечером. Отчаянные времена требуют отчаянных мер», – сказал Леброн Джеймс в интервью после матча с «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» выиграли лишь два матча из семи сыгранных. При этом серия поражений в определённый момент насчитывала четыре матча. Но клуб из Лос-Анджелеса в последней игре победил на выезде «Оклахому» со счётом 129:120. 38-летний Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.