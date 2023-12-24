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«Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Леброн Джеймс — о победе «Лейкерс»

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Леброн Джеймс — о победе «Лейкерс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это одна из первых игр сезона, в которых «Лейкерс» должны были точно выиграть! Мы невероятно сильно хотели победить сегодня вечером. Отчаянные времена требуют отчаянных мер», – сказал Леброн Джеймс в интервью после матча с «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» выиграли лишь два матча из семи сыгранных. При этом серия поражений в определённый момент насчитывала четыре матча. Но клуб из Лос-Анджелеса в последней игре победил на выезде «Оклахому» со счётом 129:120. 38-летний Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 28, Холмгрен - 19, Уильямс - 11, Дорт - 8, Джо - 7, Дженг - 5, Уоллес - 5, Дав. Бертанс - 3, Уильямс, Уотерс III, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 26, Хатимура - 21, Расселл - 15, Ривз - 11, Принс - 10, Реддиш - 4, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
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