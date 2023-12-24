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Леброн Джеймс резко высказался о рождественских играх в НБА

Леброн Джеймс резко высказался о рождественских играх в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс резко отреагировал на то, что в Рождество предстоит сыграть матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мне наплевать на понедельник. Единственное, что меня волнует в понедельник, – это то, что моя дочь проснётся и откроет свои подарки», – приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Отметим, что в Рождество «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете сыграет с «Бостон Селтикс». Матч между командами Западной и Восточной конференций запланирован на 26 декабря и начнётся в 1:00 мск.

Напомним, на данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 16 играх при 14 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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