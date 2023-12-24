Харт заступился за Брансона, которого раскритиковала член Зала славы НБА Хэммон

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт встал на защиту напарника по команде Джейлена Брансона, которого раскритиковала тренер «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон.

Отметим, что ранее Бекки Хэммон поделилась мнением, что Брансон не является игроком высокого класса и клуб, возглавляемый таким лидером, не добьётся серьёзных успехов. При этом тренер продолжила, что ни Джон Стоктон, ни Аллен Айверсон, ни Стив не сумели выиграть титул, так как являлись низкорослыми игроками, как и Брансон.

«Люди будут говорить всякую чушь сколько захотят. В конце концов, вся прелесть в том, что его не волнует, что говорят другие люди. Его волнуют лишь победы, и он заботится об успехе клуба», – приводит слова Харта Sportskeeda.