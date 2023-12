Остин Ривз рассказал, чему научился у Леброна Джеймса

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, чему научился у напарника по команде Леброна Джеймса.

«Первое, чему я научился, так это быть профессионалом. Приходить первым на тренировки и уходить с них последним.

Я спросил Леброна: «Каким для тебя будет завтрашний день?» А он ответил: «Я пройду курс восстановления, затем пойду на массаж. Поем». И он продолжал рассказывать о процедурах и лечении… Я обратился к нему: «Значит, твой день — восстановление?» Леброн ответил: «Да, это так».

Он невероятный профессионал, который заботится о своём теле», – сказал Ривз в подкасте The Old Man and The Three.

Напомним, что сезон-2023/2024 является 21-м в карьере 38-летнего баскетболиста. Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА.