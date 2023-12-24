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УНИКС — Самара. Произвольная программа
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Игрок УНИКСа Колесников: наша задача — продолжить победную серию в матче с «Самарой»

Игрок УНИКСа Колесников: наша задача — продолжить победную серию в матче с «Самарой»
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Атакующий защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нам предстоит непростая во многих аспектах игра. “Самара” имеет хороший, сбалансированный состав. Они играют от защиты в командный, дисциплинированный баскетбол. Сопернику очень важно победить в этом противостоянии, чтобы сохранить место в верхней части турнирной таблицы. Наша задача – продолжить победную серию и продемонстрировать свой баскетбол согласно поставленным тренерским штабом задачам. В коллективе очень хорошая и рабочая атмосфера, все друг друга поддерживают. Приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков!» – приводит слова Колесникова пресс-служба казанского УНИКСа.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Клуб из Казани в финале прошлого плей-офф обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Самара» расположилась на седьмой строчке чемпионата.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самара
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