Главные тренеры московского ЦСКА и казанского УНИКСа Эмил Райкович и Велимир Перасович возглавят команды на Матче звёзд Единой лиги ВТБ – 2024.

Это стало известно после того, как краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал очень уверенную победу над санкт-петербургским «Зенитом» (93:73). Так как по итогам года первое и второе места в таблице регулярного чемпионата останутся за ЦСКА и УНИКСом соответственно.

Ранее стало известно, что в 2024 году Матч звёзд Единой лиги ВТБ впервые пройдёт в новом формате: тренеры двух лучших команд лиги на момент матча будут поочерёдно набирать себе команды на церемонии драфта.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 17:00 мск. Мероприятие станет уже восьмым в истории чемпионата.