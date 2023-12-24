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«Енисей» обыграл «Пари НН». Мартин и Ратан-Мэйз на двоих набрали 53 очка

«Енисей» обыграл «Пари НН». Мартин и Ратан-Мэйз на двоих набрали 53 очка
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Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 82:61.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

С первых минут встречи баскетболисты «Енисея» выглядели намного лучше соперника, благодаря чему разгромно обыграли «Пари Нижний Новгород» в четверти со счётом 28:11. Во втором игровом отрезке темп снизился, но гости из Красноярска продолжили уверенно действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее хозяев паркета с результатом – 17:12. Итоговый результат половины – 45:23 в пользу «Енисея».

Игроки обеих команд немного передохнули в перерыве, после чего вернулись на паркет и выступали совершенно на равных – 20:20. Заключительную десятиминутку «Нижний Новгород» занёс себе в актив, переиграв соперника со счётом 18:17.

Лидеры «Енисея» Джеремайя Мартин и Ксавье Ратан-Мэйз набрали 24 и 29 очков соответственно, став самыми результативными игроками встречи.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 82
Енисей
Красноярский край
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 16, Шеперд - 12, Новакович - 12, Коузи - 7, Апич - 5, Гафуров - 5, Ганькевич - 2, Чадов - 2, Воронцов, Ивлев, Понкрашов, Зоткин
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Мартин - 24, Долинин - 11, Белянков - 7, Хопкинс - 5, Карпенко - 3, Топтунов - 2, Бич - 1, Лобарев, Балашов, Сонько, Загретдинов
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