«Енисей» обыграл «Пари НН». Мартин и Ратан-Мэйз на двоих набрали 53 очка

Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 82:61.

С первых минут встречи баскетболисты «Енисея» выглядели намного лучше соперника, благодаря чему разгромно обыграли «Пари Нижний Новгород» в четверти со счётом 28:11. Во втором игровом отрезке темп снизился, но гости из Красноярска продолжили уверенно действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее хозяев паркета с результатом – 17:12. Итоговый результат половины – 45:23 в пользу «Енисея».

Игроки обеих команд немного передохнули в перерыве, после чего вернулись на паркет и выступали совершенно на равных – 20:20. Заключительную десятиминутку «Нижний Новгород» занёс себе в актив, переиграв соперника со счётом 18:17.

Лидеры «Енисея» Джеремайя Мартин и Ксавье Ратан-Мэйз набрали 24 и 29 очков соответственно, став самыми результативными игроками встречи.