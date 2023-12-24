«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев со счётом 84:75.

Стоит отметить, что начало встречи осталось за гостями. Они сумели выиграть первую четверть, однако на большой перерыв именно «Автодор» ушёл с преимуществом в одно очко. В третьей десятиминутке команды также показали равную борьбу, а вот заключительная четверть встречи прошла под диктовку хозяев, которые сумели обеспечить себе комфортный гандикап и завершить игру в свою пользу.

Самыми результативными игроками встречи стали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — на их счету по 21 очку.