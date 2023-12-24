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«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев со счётом 84:75.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 75
Астана
Астана
Автодор: Торнвелл - 18, Беслач - 17, Хэммондс - 17, Пушица - 12, Мавра - 11, Петенев - 5, Гаррет - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Фёдоров, Печенджиян
Астана: Джонсон - 21, Хэмм - 21, Дэвис - 12, Мурзагалиев - 10, Канкел - 6, Хаасе - 3, Гаврилов - 2, Щербак, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин

Стоит отметить, что начало встречи осталось за гостями. Они сумели выиграть первую четверть, однако на большой перерыв именно «Автодор» ушёл с преимуществом в одно очко. В третьей десятиминутке команды также показали равную борьбу, а вот заключительная четверть встречи прошла под диктовку хозяев, которые сумели обеспечить себе комфортный гандикап и завершить игру в свою пользу.

Самыми результативными игроками встречи стали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — на их счету по 21 очку.

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