«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Поделиться
Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев со счётом 84:75.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 75
Астана
Астана
Автодор: Торнвелл - 18, Беслач - 17, Хэммондс - 17, Пушица - 12, Мавра - 11, Петенев - 5, Гаррет - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Фёдоров, Печенджиян
Астана: Джонсон - 21, Хэмм - 21, Дэвис - 12, Мурзагалиев - 10, Канкел - 6, Хаасе - 3, Гаврилов - 2, Щербак, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
Стоит отметить, что начало встречи осталось за гостями. Они сумели выиграть первую четверть, однако на большой перерыв именно «Автодор» ушёл с преимуществом в одно очко. В третьей десятиминутке команды также показали равную борьбу, а вот заключительная четверть встречи прошла под диктовку хозяев, которые сумели обеспечить себе комфортный гандикап и завершить игру в свою пользу.
Самыми результативными игроками встречи стали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — на их счету по 21 очку.
Комментарии
- 24 декабря 2023
-
18:12
-
18:03
-
17:31
-
16:48
-
16:39
-
16:02
-
15:49
-
15:16
-
14:53
-
14:29
-
14:04
-
13:43
-
13:05
-
12:37
-
12:30
-
12:24
-
12:09
-
11:36
-
11:13
-
10:47
-
10:33
-
10:18
-
10:00
-
09:34
-
09:13
-
06:58
-
06:49
-
05:08
-
01:52
-
00:56
- 23 декабря 2023
-
22:56
-
21:56
-
20:49
-
19:01
-
19:00
Партнерский контент