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Пол Пирс: у Бронни Джеймса нет шансов в противостоянии со своим отцом

Пол Пирс: у Бронни Джеймса нет шансов в противостоянии со своим отцом
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает невозможным противостояние Леброна Джеймса со своим сыном Бронни.

«Бронни не захочет сейчас соперничать с большим Броном… Нет, не захочет. Не сейчас. Такого просто не может быть. Против Большого Брона? Да ладно, чувак. О чём ты говоришь? Брон ему этого не даст. У него нет шансов. Дело ещё и в разнице с ростом. Бронни ниже, и он ещё не набрал свою взрослую мужскую силу», — сказал Пирс во время эпизода подкаста Ticket & The Truth.

Напомним, в июле этого года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол. В начале декабря первокурсник университета Южной Калифорнии принял участие в матче NCAA с командой «Лонг Стэйт Бич». За 17 минут на паркете защитник набрал четыре очка и совершил три подбора.

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