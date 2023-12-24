Рашид Уоллес высказался по поводу лишнего веса Зайона Уильямсона

Чемпион НБА 2004 года, известный баскетболист начала века Рашид Уоллес высказался по поводу форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Это хороший талант, но да, большой парень борется… Дело в весе, однажды он получил травму, и так получилось, что это была травма нижней конечности — колена или лодыжки, я не помню, какая именно, но она вывела его из строя на некоторое время, и тогда он набрал этот вес, и теперь ему трудно его сбросить. Я вижу это по тому, как он бегает», — приводит слова Уоллеса Hoopshype.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон Уильямсон принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 4,5 передачи.