УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Самарой»

Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и «Самара». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 81:61.

Во второй четверти подопечные Велимира Перасовича обеспечили себе комфортный задел в 21 очко. После этого казанская команда не упустила своего преимущества и одержала уверенную победу.

Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Томпсон, записавший в свой актив 21 очко. В составе УНИКСа наилучшую результативность продемонстрировал Ненад Димитриевич — 19 очков.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 14 побед при 4 поражениях. «Самара» идёт седьмой — 10 побед, 9 поражений.