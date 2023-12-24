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УНИКС — Самара. Произвольная программа
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УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Самарой»

УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Самарой»
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Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и «Самара». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 81:61.

Во второй четверти подопечные Велимира Перасовича обеспечили себе комфортный задел в 21 очко. После этого казанская команда не упустила своего преимущества и одержала уверенную победу.

Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Томпсон, записавший в свой актив 21 очко. В составе УНИКСа наилучшую результативность продемонстрировал Ненад Димитриевич — 19 очков.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 14 побед при 4 поражениях. «Самара» идёт седьмой — 10 побед, 9 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
81 : 61
Самара
Самара
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Колесников, Лазарев, Грин
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон
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