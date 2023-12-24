Акун-Пёрселл: горжусь Мартюком, он выдал прекрасный матч

Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл оценил выступление одноклубника Андрея Мартюка в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73).

«Я горжусь им. Он сегодня выдал прекрасный матч. Но я вижу, как он пашет на тренировках, так что могу точно сказать вам – это абсолютно заслуженный результат для него», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Мартюк набрал 32 очка в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73) и стал восьмым российским игроком в истории, которому покорилась отметка в 30 очков. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.

Ранее Акун-Пёрселл прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73).