Арсич прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (82:61).

«Нам повезло, что «Пари Нижний Новгород» испытывает проблемы из-за большого количества травмированных игроков и пытается встроить новичков и вернувшихся в систему. Что касается нас, то выглядели гораздо лучше, чем на предыдущей игре с «Автодором». Поправили свой процент реализации и сегодня выиграли благодаря нашим попаданиям. Мы открыли матч несколькими открытыми бросками, что сразу упростило нам задачу. Кроме того, мы контролировали подбор. Заслуженная победа, которая подняла настроение перед предстоящими праздниками», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.